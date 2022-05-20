В Пензенской области обсудили планы по благоустройству региона

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В правительстве Пензенской области обсудили благоустройство региона и реализацию нацпроектов.
В Пензенской области обсудили планы по благоустройству региона
  • Gettyimages.ru
  • © Steven Puetzer

Об этом сообщает «Российская газета».

В реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году участвует 35 муниципальных образований. На их территории будет благоустроено 63 объекта.

Также начались работы по восстановлению мостов, которые находятся в аварийном и предаварийном состоянии.

Кроме того, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в регионе планируют увеличить до 65% долю автодорог, находящихся в нормативном состоянии.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве планируют благоустроить более 2,3 тыс. дворов в 2022 году.

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