В Пензенской области обсудили планы по благоустройству региона
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Об этом сообщает «Российская газета».
В реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году участвует 35 муниципальных образований. На их территории будет благоустроено 63 объекта.
Также начались работы по восстановлению мостов, которые находятся в аварийном и предаварийном состоянии.
Кроме того, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в регионе планируют увеличить до 65% долю автодорог, находящихся в нормативном состоянии.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве планируют благоустроить более 2,3 тыс. дворов в 2022 году.