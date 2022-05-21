В Союзе дачников Подмосковья рассказали о самом частом нарушении со стороны владельцев участков

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Председатель Союза дачников Московской области Никита Чаплин рассказал о самом частом нарушении со стороны владельцев участков.
В Союзе дачников Подмосковья рассказали о самом частом нарушении со стороны владельцев участков
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«Все мы должны понимать, что у нас, как у собственников, есть не только права, но и обязанности. Содержать свой участок в порядке — это как раз обязанность дачников и садоводов. Что касается самого важного ограничения — это борщевик. Это вредоносное растение. Штраф, если у тебя на участке растёт борщевик, составляет 5 тыс. рублей», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, если найти соседа, у которого растёт борщевик, не представляется возможным, то можно обратиться в органы прокуратуры.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что работы по ликвидации борщевика Сосновского пройдут в 46 округах Московской области в 2022 году.

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