В Союзе дачников Подмосковья рассказали о самом частом нарушении со стороны владельцев участков

Председатель Союза дачников Московской области Никита Чаплин рассказал о самом частом нарушении со стороны владельцев участков.

«Все мы должны понимать, что у нас, как у собственников, есть не только права, но и обязанности. Содержать свой участок в порядке — это как раз обязанность дачников и садоводов. Что касается самого важного ограничения — это борщевик. Это вредоносное растение. Штраф, если у тебя на участке растёт борщевик, составляет 5 тыс. рублей», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, если найти соседа, у которого растёт борщевик, не представляется возможным, то можно обратиться в органы прокуратуры.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что работы по ликвидации борщевика Сосновского пройдут в 46 округах Московской области в 2022 году.