Кудрин: 346 проверочных мероприятий провела Счётная палата в 2021 году

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что ведомство провело 346 проверочных мероприятий в 2021 году.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

По словам Кудрина, две трети проверок — обязательные мероприятия, проведённые в соответствии с законом о проверке расходования средств федерального бюджета и бюджетных фондов. Эти проверки занимают два месяца весной и два месяца осенью, уточнил Кудрин. По их итогам готовятся заключения, в том числе о расходах на государственные программы.

Также, по его словам, было проведено около 100 тематических проверочных мероприятий. По запросу Госдумы — 23, по запросу Совфеда — 25, по запросам президента — 18, по запросу правоохранительных органов — шесть.

Ранее Алексей Кудрин выразил мнение, что Россия в ближайшие полтора-два года будет жить в очень сложной ситуации.