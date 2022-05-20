Власти Москвы рассказали о росте инвестиций в коммерческую недвижимость столицы

Инвестиции в коммерческую недвижимость Москвы выросли в 3,6 раза по сравнению с прошлогодними показателями, достигнув объёма в 83,5 млрд рублей в начале 2022 года, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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