Власти Москвы рассказали о росте инвестиций в коммерческую недвижимость столицы
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«Увеличение доли вызвано главным образом ростом объёма инвестиций в площадки под девелопмент на фоне высокого спроса на жильё в городе», — передаёт слова Ефимова НСН.
Он добавил, что по сумме вложений в коммерческую недвижимость Москва опережает все остальные регионы России.
Ранее газета «Известия» предоставила рейтинг городов — лидеров по инвестированию в социальную инфраструктуру.