Власти Москвы рассказали о росте инвестиций в коммерческую недвижимость столицы

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Инвестиции в коммерческую недвижимость Москвы выросли в 3,6 раза по сравнению с прошлогодними показателями, достигнув объёма в 83,5 млрд рублей в начале 2022 года, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Власти Москвы рассказали о росте инвестиций в коммерческую недвижимость столицы
  • globallookpress.com
  • © Safronova Alexandra / EyeEm

«Увеличение доли вызвано главным образом ростом объёма инвестиций в площадки под девелопмент на фоне высокого спроса на жильё в городе», — передаёт слова Ефимова НСН.

Он добавил, что по сумме вложений в коммерческую недвижимость Москва опережает все остальные регионы России.

Ранее газета «Известия» предоставила рейтинг городов — лидеров по инвестированию в социальную инфраструктуру.

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