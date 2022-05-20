Путин поручил кабмину утвердить стратегию развития металлургии до 2030 года
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«Утвердить стратегию развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года», — говорится в поручении правительству на сайте Кремля.
Отмечается, что в стратегии необходимо определить направления экспорта российской металлопродукции с учётом введённых ограничительных мер.
Ранее Путин призвал обновить до 1 июня стратегию развития отечественной металлургии до 2030 года.