Путин поручил кабмину утвердить стратегию развития металлургии до 2030 года

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Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня утвердить стратегию развития металлургии на период до 2030 года.
Путин поручил кабмину утвердить стратегию развития металлургии до 2030 года
  • Gettyimages.ru
  • © Max Shmakov / EyeEm

«Утвердить стратегию развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года», — говорится в поручении правительству на сайте Кремля.

Отмечается, что в стратегии необходимо определить направления экспорта российской металлопродукции с учётом введённых ограничительных мер.

Ранее Путин призвал обновить до 1 июня стратегию развития отечественной металлургии до 2030 года.

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