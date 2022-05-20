Более 25 московских предприятий примут посетителей в рамках проекта «Открой#Моспром»

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В рамках проекта «Открой#Моспром» жители и гости столицы смогут побывать более чем на 25 московских предприятиях.
Более 25 московских предприятий примут посетителей в рамках проекта «Открой#Моспром»
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Они смогут увидеть процессы производства обуви, косметики, сладостей, тормозных систем и другой продукции, передаёт НТВ.

«Проекту «Открой#Моспром» уже три года, но интерес аудитории от сезона к сезону только растёт... Всего на предстоящих встречах мы ожидаем около 2 тыс. человек, которые побывают более чем на 25 фабриках и заводах и увидят, какой продукцией московские промышленники обеспечивают город и всю страну», — сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что власти Санкт-Петербурга рассказали о доле импорта в городской промышленности.

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