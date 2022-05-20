В Оренбургской области рассказали о ситуации с пособиями на детей
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Об этом пишет RIA56 со ссылкой на сообщение управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Оренбургской области Надежды Петровой.
«Пособия получили уже более 40 тыс. детей в возрасте от 8 до 17 лет из 28 тыс. малообеспеченных семей региона», — сказала она.
Отмечается, что в регионе на эти цели в 2022 году выделят более 6 млрд рублей, в том числе 1,1 млрд — из областного бюджета.
В начале мая kp.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге на детские выплаты будет потрачено более 3 млрд рублей.