Первая Национальная премия интернет-контента пройдёт в Москве 2 июня
- Gettyimages.ru
- © da-kuk
На соискание принимались видеоролики, подкасты, статьи, проекты в СМИ и блогосфере, художественные и документальные сериалы, кинофильмы, цифровой релиз которых прошёл с сентября 2020 по декабрь 2021 года.
«Финалистами стали порядка 60 из 383 проектов, которые были номинированы на премию. Выдвигать проекты могли лидеры индустрии: российские СМИ, производители контента, видеохостинги, медиахолдинги, блогерские агентства — всего порядка 100 организаций», — отмечается в сообщении.
Лауреаты будут названы в 19 основных категориях, разделённых на блоки «Лучшие проекты социальной направленности» и «Тематические номинации», а также нескольких спецноминациях.