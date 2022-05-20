Первая Национальная премия интернет-контента пройдёт в Москве 2 июня

Церемония вручения первой Национальной премии интернет-контента состоится 2 июня в Москве. Награду учредил Институт развития интернета при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Стратегическим партнёром выступил холдинг VK.

На соискание принимались видеоролики, подкасты, статьи, проекты в СМИ и блогосфере, художественные и документальные сериалы, кинофильмы, цифровой релиз которых прошёл с сентября 2020 по декабрь 2021 года.

«Финалистами стали порядка 60 из 383 проектов, которые были номинированы на премию. Выдвигать проекты могли лидеры индустрии: российские СМИ, производители контента, видеохостинги, медиахолдинги, блогерские агентства — всего порядка 100 организаций», — отмечается в сообщении.

Лауреаты будут названы в 19 основных категориях, разделённых на блоки «Лучшие проекты социальной направленности» и «Тематические номинации», а также нескольких спецноминациях.