Первая Национальная премия интернет-контента пройдёт в Москве 2 июня

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Церемония вручения первой Национальной премии интернет-контента состоится 2 июня в Москве. Награду учредил Институт развития интернета при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Стратегическим партнёром выступил холдинг VK.
Первая Национальная премия интернет-контента пройдёт в Москве 2 июня
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На соискание принимались видеоролики, подкасты, статьи, проекты в СМИ и блогосфере, художественные и документальные сериалы, кинофильмы, цифровой релиз которых прошёл с сентября 2020 по декабрь 2021 года.

«Финалистами стали порядка 60 из 383 проектов, которые были номинированы на премию. Выдвигать проекты могли лидеры индустрии: российские СМИ, производители контента, видеохостинги, медиахолдинги, блогерские агентства — всего порядка 100 организаций», — отмечается в сообщении.

Лауреаты будут названы в 19 основных категориях, разделённых на блоки «Лучшие проекты социальной направленности» и «Тематические номинации», а также нескольких спецноминациях.

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