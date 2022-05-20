Бочкарёв заявил о готовности основных конструкций станции «Тюленевская» на 80%

Монолитные работы на строящейся станции «Тюленевская» перспективной Троицкой линии Московского метрополитена находятся в высокой степени готовности, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На «Тюленевской» продолжается возведение основных конструкций оставшейся части платформенного участка станции, пассажирского вестибюля и эвакуационного выхода, а также будущей венткамеры, где идёт подготовка к установке гермозатворов и систем вентиляции», — сообщил Бочкарёв.

Он отметил, что монолитные работы по станционному комплексу выполнены на 80%, как и основные конструкции. Общая готовность «Тюленевской» оценивается почти наполовину.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что на станции также приступили к обратной засыпке котлована.

«В июне планируется начать отделку внутренних помещений станции, а с сентября — монтаж инженерных систем», — заявил он.

По его словам, в прилегающих к станционному комплексу тоннелях выполнено жёсткое основание и ведётся устройство верхнего строения пути, готовность которого оценивается на три четверти.

«Длина участка Троицкой линии от пересадки на Большое кольцо до Коммунарки со станциями «Новаторская», «Университет Дружбы народов», «Тюленевская», «Тютчевская» и «Мамыри» составляет 13 км», — уточнил Кравцов.

Он добавил, что общая готовность оценивается почти в 60%.