Исследование показало, какой мотоцикл стал самым популярным в России весной

По данным исследования экспертов сервиса «Авто.ру», самым популярным мотоциклом среди россиян весной 2022 года стал белорусский Minsk Goose 400.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Эксперты объясняют востребованность марки её стоимостью: средняя цена за такой мотоцикл в апреле составила около 299 тыс. рублей, что минимум в пять раз ниже стоимости аналогичных немецких моделей.

Второе место заняла модель BMW S 1000 R (3 250 376 рублей).

На третьем месте расположился BMW S 1000 RR (3 416 272 рубля).

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