Исследование показало, какой мотоцикл стал самым популярным в России весной
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Об этом пишет «Газета.Ru».
Эксперты объясняют востребованность марки её стоимостью: средняя цена за такой мотоцикл в апреле составила около 299 тыс. рублей, что минимум в пять раз ниже стоимости аналогичных немецких моделей.
Второе место заняла модель BMW S 1000 R (3 250 376 рублей).
На третьем месте расположился BMW S 1000 RR (3 416 272 рубля).
Ранее руководитель Лаборатории авторской защиты от угона Андрей Кондрашов в беседе с URA.RU рассказал, как защитить автомобиль.