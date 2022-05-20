Исследование показало, какой мотоцикл стал самым популярным в России весной

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По данным исследования экспертов сервиса «Авто.ру», самым популярным мотоциклом среди россиян весной 2022 года стал белорусский Minsk Goose 400.
Исследование показало, какой мотоцикл стал самым популярным в России весной
  • Gettyimages.ru
  • © Monica Ramos Macias / EyeEm

Об этом пишет «Газета.Ru».

Эксперты объясняют востребованность марки её стоимостью: средняя цена за такой мотоцикл в апреле составила около 299 тыс. рублей, что минимум в пять раз ниже стоимости аналогичных немецких моделей.

Второе место заняла модель BMW S 1000 R (3 250 376 рублей).

На третьем месте расположился BMW S 1000 RR (3 416 272 рубля). 

Ранее руководитель Лаборатории авторской защиты от угона Андрей Кондрашов в беседе с URA.RU рассказал, как защитить автомобиль.

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