В Ленобласти в мае обнаружили более 110 боеприпасов времён войны

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В Ленинградской области в мае обнаружили и обезвредили более 110 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.
В Ленобласти в мае обнаружили более 110 боеприпасов времён войны
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Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы Западного военного округа.

В ведомстве добавили, что боеприпасы «сохранили взрывную способность», несмотря на столь длительный срок пребывания в земле.

Отмечается, что среди найденных боеприпасов были мины, а также ручные противотанковые и противопехотные гранаты.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе обезвредили две 50-килограммовые бомбы времён Великой Отечественной войны.

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