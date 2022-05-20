В Ленобласти в мае обнаружили более 110 боеприпасов времён войны

В Ленинградской области в мае обнаружили и обезвредили более 110 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы Западного военного округа.

В ведомстве добавили, что боеприпасы «сохранили взрывную способность», несмотря на столь длительный срок пребывания в земле.

Отмечается, что среди найденных боеприпасов были мины, а также ручные противотанковые и противопехотные гранаты.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе обезвредили две 50-килограммовые бомбы времён Великой Отечественной войны.