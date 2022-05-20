В Ленобласти в мае обнаружили более 110 боеприпасов времён войны
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Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы Западного военного округа.
В ведомстве добавили, что боеприпасы «сохранили взрывную способность», несмотря на столь длительный срок пребывания в земле.
Отмечается, что среди найденных боеприпасов были мины, а также ручные противотанковые и противопехотные гранаты.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе обезвредили две 50-килограммовые бомбы времён Великой Отечественной войны.