В Тюменской области высшим учебным заведениям выделили почти 7 тысяч бюджетных мест
- Gettyimages.ru
- © Tom Werner
Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сообщение правительства региона.
«В 2022 году вузам Тюменской области выделено 6894 бюджетных места. Организациям среднего профессионального образования — 9415 мест», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на платной основе поступить смогут более семи тысяч человек.
Ранее сайт «Реальное время» сообщал, что в вузах Татарстана появится 20 788 бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в новом учебном году.