В Тюменской области высшим учебным заведениям выделили почти 7 тысяч бюджетных мест

Короткая ссылка
В Тюменской области высшим учебным заведениям выделили 6894 бюджетных места на 2022 год.
В Тюменской области высшим учебным заведениям выделили почти 7 тысяч бюджетных мест
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сообщение правительства региона.

«В 2022 году вузам Тюменской области выделено 6894 бюджетных места. Организациям среднего профессионального образования — 9415 мест», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на платной основе поступить смогут более семи тысяч человек.

Ранее сайт «Реальное время» сообщал, что в вузах Татарстана появится 20 788 бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в новом учебном году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить