В Тюменской области высшим учебным заведениям выделили почти 7 тысяч бюджетных мест

В Тюменской области высшим учебным заведениям выделили 6894 бюджетных места на 2022 год.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сообщение правительства региона.

«В 2022 году вузам Тюменской области выделено 6894 бюджетных места. Организациям среднего профессионального образования — 9415 мест», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на платной основе поступить смогут более семи тысяч человек.

Ранее сайт «Реальное время» сообщал, что в вузах Татарстана появится 20 788 бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в новом учебном году.