Власти Москвы рассказали об аренде помещений на льготных условиях для предпринимателей
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Об этом информирует НСН.
«По итогам 2021 года город сдал в аренду 305 нежилых помещений, а за первый квартал 2022-го — более 60. Сегодня Москва предлагает для аренды 24 помещения, которые расположены в семи округах столицы», — рассказал Ефимов.
Он добавил, что победители земельно-имущественных торгов заключат с Москвой договоры на 10 лет. Объекты можно будет использовать под разные коммерческие цели.
Торги пройдут 3 и 24 июня, а также 1 июля.
Ранее в беседе с телеканалом «360» директор по отраслевым направлениям АНО «Цифровая экономика» Павел Чеботарёв рассказал о новых возможностях для бизнеса.