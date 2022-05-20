Власти Москвы рассказали об аренде помещений на льготных условиях для предпринимателей

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Московские предприниматели смогут получить в аренду 24 нежилых помещения на льготных условиях в рамках аукциона, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Власти Москвы рассказали об аренде помещений на льготных условиях для предпринимателей
  • Gettyimages.ru
  • © Shannon Fagan

Об этом информирует НСН

«По итогам 2021 года город сдал в аренду 305 нежилых помещений, а за первый квартал 2022-го — более 60. Сегодня Москва предлагает для аренды 24 помещения, которые расположены в семи округах столицы», — рассказал Ефимов.

Он добавил, что победители земельно-имущественных торгов заключат с Москвой договоры на 10 лет. Объекты можно будет использовать под разные коммерческие цели.

Торги пройдут 3 и 24 июня, а также 1 июля.

Ранее в беседе с телеканалом «360» директор по отраслевым направлениям АНО «Цифровая экономика» Павел Чеботарёв рассказал о новых возможностях для бизнеса.

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