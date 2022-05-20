Власти Москвы рассказали об отсрочках по предоставлению банковских гарантий для застройщиков
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Об этом информирует НСН.
«Общий объём по отсроченным документам составил 25,7 млрд рублей», — рассказал Ефимов.
Он добавил, что предоставление отсрочки дало возможность застройщикам более тщательно подобрать банк для оформления документа, а также сократить издержки по оплате комиссии.
Он отметил, что все обратившиеся инвесторы получили поддержку от властей Москвы.
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