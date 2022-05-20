Власти Москвы рассказали об отсрочках по предоставлению банковских гарантий для застройщиков

Девелоперы отсрочили представление банковской гарантии при изменении вида их разрешённого использования (ВРИ) на 57 земельных участках, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом информирует НСН.

«Общий объём по отсроченным документам составил 25,7 млрд рублей», — рассказал Ефимов.

Он добавил, что предоставление отсрочки дало возможность застройщикам более тщательно подобрать банк для оформления документа, а также сократить издержки по оплате комиссии.

Он отметил, что все обратившиеся инвесторы получили поддержку от властей Москвы.

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