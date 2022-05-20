Власти Москвы рассказали об отсрочках по предоставлению банковских гарантий для застройщиков

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Девелоперы отсрочили представление банковской гарантии при изменении вида их разрешённого использования (ВРИ) на 57 земельных участках, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Власти Москвы рассказали об отсрочках по предоставлению банковских гарантий для застройщиков
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Об этом информирует НСН.

«Общий объём по отсроченным документам составил 25,7 млрд рублей», — рассказал Ефимов.

Он добавил, что предоставление отсрочки дало возможность застройщикам более тщательно подобрать банк для оформления документа, а также сократить издержки по оплате комиссии.

Он отметил, что все обратившиеся инвесторы получили поддержку от властей Москвы.

В конце апреля президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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