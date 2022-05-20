Голикова: более 724 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в 2022 году

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Более 724 тыс. человек планируют сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 году. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Голикова: более 724 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в 2022 году
  • РИА Новости

«Всего в этом году планируют сдавать Основной государственный экзамен порядка 1,3 млн выпускников девятых классов и Единый государственный экзамен свыше 724 тыс. человек», — приводит её слова РИА Новости.

Голикова также отметила необходимость создания психологически комфортных и безопасных условий на протяжении всего периода сдачи экзамена.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в России всё готово к проведению Единого государственного экзамена в этом году.

Как сообщала НСН, заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве 88 тыс. школьников и выпускников прошлых лет будут сдавать ЕГЭ в 2022 году.

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