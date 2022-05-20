Голикова: более 724 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в 2022 году
- РИА Новости
«Всего в этом году планируют сдавать Основной государственный экзамен порядка 1,3 млн выпускников девятых классов и Единый государственный экзамен свыше 724 тыс. человек», — приводит её слова РИА Новости.
Голикова также отметила необходимость создания психологически комфортных и безопасных условий на протяжении всего периода сдачи экзамена.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в России всё готово к проведению Единого государственного экзамена в этом году.
Как сообщала НСН, заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве 88 тыс. школьников и выпускников прошлых лет будут сдавать ЕГЭ в 2022 году.