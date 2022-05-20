Финансист Васильев перечислил влияющие на кредитную историю факторы

Руководитель по развитию финансовых сервисов Platforma Борис Васильев рассказал, какие показатели влияют на решение банка о выдаче кредита. В частности, кредитная история зависит от своевременности выплат по прежним кредитам, их объёма, наличия или отсутствия просрочек.

«Заёмщик, плативший прежде вовремя и без просрочек, имеет больше шансов на получение нового кредита на выгодных условиях. Если претендент на кредит выступал ранее поручителем другого заёмщика, а долг погашен вовремя, это повышает рейтинг. Важно и количество заявок на займы: чем их меньше за ограниченное время, тем лучше», — рассказал Борис Васильев в беседе с Life.ru.

Если человек никогда не брал кредиты прежде, это скорее негативно расценивается банками при рассмотрении его заявки. Также отрицательно сказываются отказы банков и судебные решения по взысканию денег с потенциального клиента.

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