Финансист Васильев перечислил влияющие на кредитную историю факторы
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«Заёмщик, плативший прежде вовремя и без просрочек, имеет больше шансов на получение нового кредита на выгодных условиях. Если претендент на кредит выступал ранее поручителем другого заёмщика, а долг погашен вовремя, это повышает рейтинг. Важно и количество заявок на займы: чем их меньше за ограниченное время, тем лучше», — рассказал Борис Васильев в беседе с Life.ru.
Если человек никогда не брал кредиты прежде, это скорее негативно расценивается банками при рассмотрении его заявки. Также отрицательно сказываются отказы банков и судебные решения по взысканию денег с потенциального клиента.
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