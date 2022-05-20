В МВД сообщили об экстрадиции из Египта в Россию криминального авторитета Герлиани

Криминального авторитета Давида Герлиани, которого обвиняют в вымогательстве 15 млн рублей, экстрадировали из Египта в Россию. Об этом сообщила официальный представитель российского МВД Ирина Волк.

«Сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Каира экстрадирован гражданин Грузии Давид Герлиани. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 163 и частью 1 статьи 210.1 УК РФ», — говорится в заявлении.

По данным правоохранительных органов, Герлиани создал и возглавил преступную группу, участники которой в 2020 году вымогали у мужчины 15 млн рублей.

7 января стало известно, что в Алма-Ате задержали криминального авторитета Армана Джумагельдиева, известного как Дикий Арман.