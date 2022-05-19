Крым получит 7,5 млрд рублей на работы по благоустройству в 2023 году

Крым получит 7,5 млрд рублей на работы по благоустройству в следующем году, заявил глава республики Сергей Аксёнов на совещании в Джанкое.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«На следующий год республика получит на благоустройство общественных территорий деньги от правительства Москвы — 7,5 млрд рублей. Исходя из этого, коллеги должны понимать мощности подрядчиков непосредственно в каждом регионе», — сказал Аксёнов.

В 2022 году московские власти направили республике 14,8 млрд рублей. На эти средства, помимо благоустройства общественных и дворовых территорий, будут закуплены общественный транспорт и коммунальная техника, модульные здания для объектов медицины, медтехника.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве планируют благоустроить более 2,3 тыс. дворов в 2022 году.