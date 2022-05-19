В Кировской области обсудили развитие детского движения в регионе

В Кировской области прошло рабочее совещание, посвящённое вопросам развития детского движения в регионе. Его провёл врио губернатора Александр Соколов.

Об этом сообщает progorod43.

Участниками мероприятия стали члены регионального правительства, руководители детских творческих и волонтёрских объединений, педагогическое сообщество, специалисты по работе с молодёжью.

«Отрадно видеть, что в Кировской области активно выстроена работа с подрастающим поколением, в списке участников совещания представители многих популярных детских и молодёжных организаций», — заявил Соколов.

По его словам, в регионе накоплен хороший опыт работы с детьми и молодёжью.

«В ближайшее время жду от профильных министерств дорожную карту, в которую будут внесены предложения по консолидации усилий в этой сфере», — добавил он.

Ранее зампред Госдумы Борис Чернышов в беседе с «Радио 1» прокомментировал внесение в нижнюю палату парламента законопроекта о российском движении детей и молодёжи «Большая перемена».