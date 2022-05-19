Депутат Госдумы Даванков прокомментировал планы по созданию движения детей и молодёжи «Большая перемена»
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«Важно, что в формировании движения детей и молодёжи «Большая перемена» будут принимать участие и сами представители подрастающего поколения, потому что взрослые не всегда могут предложить детям то, что им будет интересно», — заявил он в беседе со «Взглядом».
По его словам, необходимость подобного движения назрела давно.
Со своей стороны, политик, историк, религиовед, доктор исторических наук и президент Российской академии образования Ольга Васильева в беседе с ИА REGNUM отметила, что в настоящее время очень важно помочь каждому ребёнку найти свой интерес в жизни.
«Трудиться над чем-то стоящим вместе с друзьями, почувствовать свою причастность к большому и важному общему делу — так воспитывается подлинное гражданское чувство, через созидательный труд, через первый, но очень важный социальный опыт», — сказала она.
Васильева добавила, что Российская академия образования готова оказать поддержку новой организации.
В Госдуму 19 мая был внесён законопроект о российском движении детей и молодёжи «Большая перемена».