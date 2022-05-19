В Удмуртии обсудили перспективы развития дорожной отрасли

В Удмуртии состоялась стратегическая сессия, участники которой подвели итоги развития дорожной отрасли в 2017 — 2021 годах и обсудили дальнейшие перспективы.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«За пять лет мы кардинально изменили ситуацию в дорожной отрасли — существенно увеличили объём и темпы работ», — заявил глава региона Александр Бречалов.

Со своей стороны, председатель правительства Ярослав Семёнов отметил, что за пять лет в Удмуртии отремонтировали около 1700 км дорог.

«Это беспрецедентный объём работ. Для сравнения, за период с 2012 по 2016 год было отремонтировано около 1000 км», — сказал он.

Ранее, как сообщало «Радио 1», в Подмосковье рассказали о планах по ремонту дорог.