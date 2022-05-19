Автоэксперт Кондрашов рассказал, как защитить машину от угона

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Руководитель Лаборатории авторской защиты от угона Андрей Кондрашов рассказал, как защитить автомобиль.
Автоэксперт Кондрашов рассказал, как защитить машину от угона
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«Не нужно полагаться на штатную, а также дополнительно установленную у дилера сигнализацию и думать, что она защитит от угона. Она лишь позовёт владельца на помощь, чтобы он предотвратил кражу своими силами», — заявил он в беседе с URA.RU.

По мнению эксперта, необходимо обратиться в специализированный центр и установить охранный комплекс, который учитывает условия эксплуатации автомобиля, а также особенности конкретной модели.

«Разные марки и модели автомобилей угоняются по-разному», — напомнил он.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News выразил мнение, что если нужно купить автомобиль, то проще приобрести его сейчас и не ждать.

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