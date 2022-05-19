Автоэксперт Попов дал советы по летнему уходу за кузовом машины

Автоэксперт Дмитрий Попов дал советы по летнему уходу за кузовом машины.

«Основной нюанс в уходе за кузовом — это покрытие воском. В профильных центрах детейлинга это можно делать не каждый раз, а на мойках самообслуживания стоит наносить регулярно. Подобная процедура создаёт тоненькую защитную плёнку на кузове, которая его оберегает», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, грязь необходимо своевременно смывать. Также рекомендуется избегать попадания химических веществ.

Попов также отметил, что при очистке кузова самостоятельно важна последовательность действий.

«Я выбираю бесконтактную мойку. Хотя правильнее симбиоз, когда вначале всё сбивается бесконтактной пушкой под давлением, а последние разы можно мыть тряпкой», — пояснил он.

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