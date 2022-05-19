Около 1600 человек примут участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ» в Твери

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Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» состоится 22 мая в Твери. Как ожидается, его участниками станут около 1600 человек.
Около 1600 человек примут участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ» в Твери
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  • © Yellow Dog Productions

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Забег будет проходить по центральным улицам города Твери, местом старта станут набережная Афанасия Никитина и улица Советская (Театральная площадь)», — рассказали в пресс-службе.

Запланированы дистанции 21,1 км, 10 км, 5 км и 1 км.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми ограничат движение транспорта 21 и 22 мая в связи с проведением полумарафона «ЗаБег.РФ».

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