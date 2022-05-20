В Челябинской области увеличилось количество бюджетных мест в вузах

В вузах Челябинской области выросло число бюджетных мест.

Об этом на пресс-конференции заявили представители ведущих высших учебных заведений региона, передаёт URA.RU.

«Мы планируем в этом году принять 1388 бюджетников. Это больше на 125 человек. Фактически на пять учебных бюджетных групп у нас повысились контрольные цифры приёма», — сообщила ответственный секретарь приёмной комиссии Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Ирина Петрухина.

В Южно-Уральском государственном медицинском университете (ЮУГМУ) и Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ) также стало больше бюджетных мест. На некоторые специальности рост составил до 20%.

Ранее сайт «Реальное время» сообщал, что в вузах Татарстана появится 20 788 бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в новом учебном году.