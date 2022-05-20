РЭО организует воздушное лазерное сканирование мусорных полигонов Подмосковья

Глава ППК РЭО Денис Буцаев заявил, что российский экологический оператор запустил проект по облёту полигонов для построения их 3D-модели и определения остаточной вместимости. Всего планируется собрать актуальные данные по более чем 500 действующим полигонам.

Об этом сообщает телеканал «360».

«С наступлением благоприятных погодных условий РЭО дал старт проекту по воздушному лазерному сканированию с построением трёхмерных цифровых моделей более 500 действующих полигонов, включённых в федеральную схему по обращению с ТКО. Данный подход позволит обеспечить 100%-ную достоверность данных и наличие на федеральном уровне актуальной объективной и единообразной информации о состоянии объектов», — сообщил Денис Буцаев.

По его словам, облёты уже проведены на 46 полигонах в пяти регионах — Владимирской, Ивановской, Рязанской, Тамбовской и Тверской областях.

ППК продолжает формировать региональные заявки на проведение работ по воздушному лазерному сканированию.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Московской области заключили контракты на рекультивацию четырёх полигонов ТКО.