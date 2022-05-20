РЭО организует воздушное лазерное сканирование мусорных полигонов Подмосковья
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Об этом сообщает телеканал «360».
«С наступлением благоприятных погодных условий РЭО дал старт проекту по воздушному лазерному сканированию с построением трёхмерных цифровых моделей более 500 действующих полигонов, включённых в федеральную схему по обращению с ТКО. Данный подход позволит обеспечить 100%-ную достоверность данных и наличие на федеральном уровне актуальной объективной и единообразной информации о состоянии объектов», — сообщил Денис Буцаев.
По его словам, облёты уже проведены на 46 полигонах в пяти регионах — Владимирской, Ивановской, Рязанской, Тамбовской и Тверской областях.
ППК продолжает формировать региональные заявки на проведение работ по воздушному лазерному сканированию.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Московской области заключили контракты на рекультивацию четырёх полигонов ТКО.