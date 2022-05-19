В строительство индустриального квартала в Москве инвестируют более 10 млрд рублей

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что Москва одобрила проект решения о комплексном развитии участка в бывшей промышленной зоне «Кирпичные улицы» в Восточном административном округе столицы.
В строительство индустриального квартала в Москве инвестируют более 10 млрд рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Boonmachai Mingkhwan / EyeEm

Об этом сообщает НСН.

«Участок находится в районе Соколиная гора недалеко от Измайловского парка в окружении научно-исследовательских комплексов. Будущий индустриальный квартал займёт более 3,5 га», — рассказал Ефимов.

По его словам, в течение пяти лет планируется возвести почти 98 тыс. кв. м недвижимости — жильё, социальные и досуговые объекты.

«Инвестиции в реализацию проекта превысят 10 млрд рублей», — сказал он.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве начали готовить к благоустройству два участка будущего парка «Яуза».

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