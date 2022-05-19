В «Опоре России» высказались о ценах на рынке недвижимости

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Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал высказался о ценах на рынке недвижимости.
В «Опоре России» высказались о ценах на рынке недвижимости
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Прежде всего нужно понимать, что лето — это вообще традиционно низкий сезон на рынке недвижимости. Поэтому стабилизация ценовых значений и спроса летом — естественное явление. При этих условиях оценка трендов спроса и цен на недвижимость на ближайшие месяцы должна обязательно включать этот важный фактор», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, после всплеска активности двухмесячной давности рынок по-прежнему находится в стадии насыщения, так что можно наблюдать превалирующее предложение и в секторе вторичного жилья, и в новостройках.

«Разумеется, это не может не тянуть цены вниз от нормальных значений, но явление это временное. Уже сегодня можно отметить некоторое увеличение активности по сравнению со значениями двухнедельной давности», — пояснил Сигал.

Как добавил эксперт, дальнейший вектор развития отрасли будет понятен к осени.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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