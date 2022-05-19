Специалист по недвижимости Нюхалов прокомментировал ситуацию на рынке жилья

Заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов прокомментировал ситуацию на рынке первичного жилья.

«В июне мы рассчитываем на укрепление положительных тенденций. Снижение ипотечных ставок становится трендом российской экономики. Её адаптация к колебаниям внешней конъюнктуры проходит быстрее, чем первоначально ожидалось. Это чёткий сигнал для всех участников рынка: девелоперов, банков и покупателей», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, снижение ставок приведёт к росту спроса. Как отметил эксперт, в апреле на льготную ипотеку пришлось 45% от общего числа кредитных сделок, и эта доля продолжит расти.

«Часть потенциальных покупателей, которые приценивались и раздумывали о приобретении жилья, будут переходить от обсуждения сделки к её к заключению. По сравнению с весной спрос на первичном рынке может вырасти на 20%», — добавил Нюхалов.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.