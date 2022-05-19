Специалист по недвижимости Нюхалов прокомментировал ситуацию на рынке жилья

Короткая ссылка
Заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов прокомментировал ситуацию на рынке первичного жилья.
Специалист по недвижимости Нюхалов прокомментировал ситуацию на рынке жилья
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В июне мы рассчитываем на укрепление положительных тенденций. Снижение ипотечных ставок становится трендом российской экономики. Её адаптация к колебаниям внешней конъюнктуры проходит быстрее, чем первоначально ожидалось. Это чёткий сигнал для всех участников рынка: девелоперов, банков и покупателей», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, снижение ставок приведёт к росту спроса. Как отметил эксперт, в апреле на льготную ипотеку пришлось 45% от общего числа кредитных сделок, и эта доля продолжит расти.

«Часть потенциальных покупателей, которые приценивались и раздумывали о приобретении жилья, будут переходить от обсуждения сделки к её к заключению. По сравнению с весной спрос на первичном рынке может вырасти на 20%», — добавил Нюхалов.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить