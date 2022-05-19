Специалист по недвижимости Нюхалов прокомментировал ситуацию на рынке жилья
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«В июне мы рассчитываем на укрепление положительных тенденций. Снижение ипотечных ставок становится трендом российской экономики. Её адаптация к колебаниям внешней конъюнктуры проходит быстрее, чем первоначально ожидалось. Это чёткий сигнал для всех участников рынка: девелоперов, банков и покупателей», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, снижение ставок приведёт к росту спроса. Как отметил эксперт, в апреле на льготную ипотеку пришлось 45% от общего числа кредитных сделок, и эта доля продолжит расти.
«Часть потенциальных покупателей, которые приценивались и раздумывали о приобретении жилья, будут переходить от обсуждения сделки к её к заключению. По сравнению с весной спрос на первичном рынке может вырасти на 20%», — добавил Нюхалов.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.