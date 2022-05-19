Фотографы назвали условия эффектных детских фото

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Профессиональные фотографы рассказали, как сделать удачные кадры с детьми.
Фотографы назвали условия эффектных детских фото
  • Gettyimages.ru
  • © Gary S Chapman

Как пишет «Москва 24», фотографировать ребёнка лучше на улице, но не на ярком солнце, а в тени. 

Если съёмка проходит в помещении, профессионалы советуют следить за светом — он должен быть мягким, рассеянным. Важно следить и за гармонией цветов.

Фотографы также рекомендуют подобрать подходящий фон и ракурс, тогда ребёнок на снимке будет главным героем. Чаще всего при съёмке детей специалисты опускаются на уровень их глаз. 

Ранее профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Марина Розенова в беседе с kp.ru дала советы по обучению ребёнка цифровой гигиене.

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