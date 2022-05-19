Фотографы назвали условия эффектных детских фото

Профессиональные фотографы рассказали, как сделать удачные кадры с детьми.

Как пишет «Москва 24», фотографировать ребёнка лучше на улице, но не на ярком солнце, а в тени.

Если съёмка проходит в помещении, профессионалы советуют следить за светом — он должен быть мягким, рассеянным. Важно следить и за гармонией цветов.

Фотографы также рекомендуют подобрать подходящий фон и ракурс, тогда ребёнок на снимке будет главным героем. Чаще всего при съёмке детей специалисты опускаются на уровень их глаз.

Ранее профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Марина Розенова в беседе с kp.ru дала советы по обучению ребёнка цифровой гигиене.