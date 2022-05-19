РИА Новости: суд в Ростове арестовал одного из главарей «Айдара» Мурыгу

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест Дениса Мурыги, подозреваемого в участии в незаконном вооружённом формировании.

По данным источника РИА Новости, Мурыга является заместителем командира одного из подразделений украинского националистического батальона «Айдар».

Его задержали в апреле при попытке въехать на территорию России в потоке беженцев.

По данным источника, в 2015 году Мурыга был в составе группы айдаровцев, которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди.

В начале апреля сообщалось, что участник незаконного в России вооружённого формирования задержан при пересечении границы в Крыму под видом беженца. Как уточнял «Крыминформ», задержан гражданин Украины 1971 года рождения.

По словам официального представителя Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю Елены Варламовой, мужчина снабжал нацбат обмундированием и продуктами питания.

Он также неоднократно принимал участие в антироссийских акциях на территории Генического района Херсонской области, в том числе в период проведения военной спецоперации на территории Украины.