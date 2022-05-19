РИА Новости: суд в Ростове арестовал одного из главарей «Айдара» Мурыгу

Короткая ссылка
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест Дениса Мурыги, подозреваемого в участии в незаконном вооружённом формировании.
РИА Новости: суд в Ростове арестовал одного из главарей «Айдара» Мурыгу
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

По данным источника РИА Новости, Мурыга является заместителем командира одного из подразделений украинского националистического батальона «Айдар».

Его задержали в апреле при попытке въехать на территорию России в потоке беженцев.

По данным источника, в 2015 году Мурыга был в составе группы айдаровцев, которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди.

В начале апреля сообщалось, что участник незаконного в России вооружённого формирования задержан при пересечении границы в Крыму под видом беженца. Как уточнял «Крыминформ», задержан гражданин Украины 1971 года рождения.

По словам официального представителя Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю Елены Варламовой, мужчина снабжал нацбат обмундированием и продуктами питания.

Он также неоднократно принимал участие в антироссийских акциях на территории Генического района Херсонской области, в том числе в период проведения военной спецоперации на территории Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить