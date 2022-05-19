Россиянам дали советы по экономии средств на капремонте или строительстве

Эксперты сервиса «Ремонт со СберУслугами» рассказали, как можно сэкономить на капитальном ремонте помещения или строительстве без ущерба для качества.

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Согласно исследованию СберУслуги и Rambler&Co, 36% россиян превышают запланированные расходы на ремонт, пишет «Газета.Ru». Чтобы сэкономить на ремонте, предлагается следовать нескольким рекомендациям. В частности, специалисты советуют начать ремонт с дизайн-проекта, отказаться от сложных геометрических форм в архитектуре помещения, отдать предпочтение мебели советского периода. Строительные материалы рекомендуется покупать оптом — так они обойдутся дешевле из-за скидки. Ранее НСН сообщала, что в Зеленограде построят индустриальный парк, где разместят высокотехнологичные предприятия по производству стройматериалов.