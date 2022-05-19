Турция лидирует в списке стран для отдыха по поисковым запросам россиян

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В сервисе OneTwoTrip рассказали, в какие страны россияне планируют отправиться в предстоящем летнем сезоне.
Турция лидирует в списке стран для отдыха по поисковым запросам россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом пишет «Газета.Ru».

Согласно данным исследования, основанного на анализе поисковых запросов, свыше 40% российских путешественников интересуются рейсами за границу.

Среди стран наибольшей популярностью пользуется Турция с долей 20,8%. На втором месте расположилась Армения (9%), замыкает тройку лидеров Азербайджан (7,7%).

Кроме того, в топ вошли Узбекистан (6,6%), Киргизия (5,3%), Казахстан (3,8%), Грузия (3,6%), Таджикистан (3,5%), Италия (2,7%) и Таиланд (2,6%).

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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