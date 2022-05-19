В России назвали популярные марки автомобилей стоимостью до 1,5 млн рублей

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Эксперты сервиса СберАвто назвали самые популярные марки и модели автомобилей в ценовой категории до 1,5 млн рублей с начала 2022 года.
В России назвали популярные марки автомобилей стоимостью до 1,5 млн рублей
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

Как пишет «Газета.Ru», наибольшую долю по продажам за исследуемый период занимает марка Lada. Далее идут Hyundai, Kia, Nissan и Volkswagen.

В тройку наиболее популярных моделей вошли Hyundai Solaris, Kia Rio и Lada Granta. Подавляющее число автомобилей стоимостью до 1,5 млн рублей — с пробегом, на их долю приходится 91%.

В категории новых авто также лидирует Lada — 34%. Hyundai и Renault замыкают тройку, далее следуют Kia и Volkswagen. 

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по выбору детского автокресла.

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