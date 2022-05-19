В Москве прошла церемония награждения лауреатов премии «Горячее сердце»

Торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской премии «Горячее сердце» прошла в Зале славы Музея победы в Москве.

Об этом сообщает ОТР.

На церемонии награждали детей, которые совершили героические поступки в чрезвычайных жизненных обстоятельствах, а также волонтёрские и общественные организации.

Так, одним из лауреатов стал 11-летний Сергей Булычев из Рудни, который спас пятилетнего ребёнка, провалившегося под лёд.

Всего в 2022 году вручат 141 награду «Горячее сердце».

В январе сайт Nation News со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного округа Росгвардии сообщал, что трое сотрудников вневедомственной охраны получили нагрудные знаки «За отличие в службе» II степени за спасение людей на пожаре в Киришах.