В Москве прошла церемония награждения лауреатов премии «Горячее сердце»

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Торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской премии «Горячее сердце» прошла в Зале славы Музея победы в Москве.
В Москве прошла церемония награждения лауреатов премии «Горячее сердце»
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

Об этом сообщает ОТР.

На церемонии награждали детей, которые совершили героические поступки в чрезвычайных жизненных обстоятельствах, а также волонтёрские и общественные организации.

Так, одним из лауреатов стал 11-летний Сергей Булычев из Рудни, который спас пятилетнего ребёнка, провалившегося под лёд.

Всего в 2022 году вручат 141 награду «Горячее сердце».

В январе сайт Nation News со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного округа Росгвардии сообщал, что трое сотрудников вневедомственной охраны получили нагрудные знаки «За отличие в службе» II степени за спасение людей на пожаре в Киришах.

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