В парке «Музеон» пройдут мастер-классы онлайн-школы RT

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Онлайн-школа RT проведёт серию мастер-классов в московском парке искусств «Музеон» в июне — начале июля при поддержке Мосгорпарка.
В парке «Музеон» пройдут мастер-классы онлайн-школы RT
  • © RT

Журналисты и медиаменеджеры RT расскажут об особенностях съёмки телерепортажей, обсудят работу военкоров в зоне конфликта, поделятся секретами создания молодёжного контента и ведения стримов в соцсетях.

«Летняя школа в «Музеоне» — один из наших самых популярных образовательных проектов. Очное неформальное общение с корреспондентами, ведущими, авторами RT, возможность дискутировать и задавать любые вопросы — всё это привлекает как профессионалов, так и тех, кто только задумывается о карьере в медиа», — заявила руководитель онлайн-школы RT Анна Ковтунова.

Участие в мастер-классах бесплатное, необходимо пройти регистрацию.

Занятия будут проходить в павильоне «Школа» по средам с 19:00 до 21:00.

Среди участников будет разыграна возможность пройти обучение в онлайн-школе RT.

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