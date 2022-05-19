В парке «Музеон» пройдут мастер-классы онлайн-школы RT
- © RT
Журналисты и медиаменеджеры RT расскажут об особенностях съёмки телерепортажей, обсудят работу военкоров в зоне конфликта, поделятся секретами создания молодёжного контента и ведения стримов в соцсетях.
«Летняя школа в «Музеоне» — один из наших самых популярных образовательных проектов. Очное неформальное общение с корреспондентами, ведущими, авторами RT, возможность дискутировать и задавать любые вопросы — всё это привлекает как профессионалов, так и тех, кто только задумывается о карьере в медиа», — заявила руководитель онлайн-школы RT Анна Ковтунова.
Участие в мастер-классах бесплатное, необходимо пройти регистрацию.
Занятия будут проходить в павильоне «Школа» по средам с 19:00 до 21:00.
Среди участников будет разыграна возможность пройти обучение в онлайн-школе RT.