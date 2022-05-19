В Новосибирске открылся всеармейский этап соревнований «Отличники войсковой разведки»

На плацу Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) состоялось торжественное открытие всеармейского этапа международных соревнований «Отличники войсковой разведки — 2022».

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

За право представлять Россию на международном конкурсе в этом году борются четыре команды — представители трёх военных округов и Новосибирского высшего военного командного училища.

Отмечается, что конкурс проводится в восьмой раз, его победители смогут представить ВС России на заключительном этапе соревнований.

Все этапы соревнований пройдут на полигоне в Кольцово.

Ранее ФАН передавало, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Тихоокеанского флота отработали маскировку важных военных объектов в рамках учений на Камчатке.