В Новосибирске открылся всеармейский этап соревнований «Отличники войсковой разведки»
- РИА Новости
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
За право представлять Россию на международном конкурсе в этом году борются четыре команды — представители трёх военных округов и Новосибирского высшего военного командного училища.
Отмечается, что конкурс проводится в восьмой раз, его победители смогут представить ВС России на заключительном этапе соревнований.
Все этапы соревнований пройдут на полигоне в Кольцово.
Ранее ФАН передавало, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Тихоокеанского флота отработали маскировку важных военных объектов в рамках учений на Камчатке.