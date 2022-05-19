Аналитик Мехтиев оценил планы ЦБ обязать банки возвращать украденные мошенниками деньги

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Бывший исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал планы ЦБ обязать финансовые учреждения возвращать гражданам переведённые мошенникам деньги.
Аналитик Мехтиев оценил планы ЦБ обязать банки возвращать украденные мошенниками деньги
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

По словам Мехтиева, инициатива ЦБ, по сути, является продолжением меры, принятой в 2007 году. Тогда регулятор выдал предписание: если кредитная организация видит признаки того, что счёт используется для проведения мошеннических операций или операций по отмыванию денег, то она может отключить интернет-банк у данного счёта.

«И это действительно очень эффективная мера. Сейчас регулятор фактически говорит: смотрите, мы напоминаем вам, как и 15 лет назад, отключите интернет-банк и потом в реальности проверьте, тот же самый это человек, который документы сделал, или другой. Если вы, несмотря на это, не отключили интернет-банк, более того, на такой счёт зачислили деньги, они ушли, а потом пришла претензия реального владельца украденных средств, то вы несёте за это ответственность», — отметил эксперт.

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