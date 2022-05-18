Специалист по недвижимости Ракута прокомментировал ситуацию на вторичном рынке жилья

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Учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута прокомментировал ситуацию на вторичном рынке жилья.
Специалист по недвижимости Ракута прокомментировал ситуацию на вторичном рынке жилья
  • globallookpress.com

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он выразил мнение, что сейчас хороший момент для покупки квартиры на «вторичке», где цены снижаются.

«Это связано с тем, что покупательская активность значительно снизилась, а спрос и сделки практически замерли (и в крупных регионах, и в целом по стране)», — пояснил Ракута.

По его прогнозу, доля сделок на вторичном рынке вырастет примерно на 10%.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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