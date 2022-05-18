Число самозанятых на Кубани выросло на 33% с начала года

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Число самозанятых в Краснодарском крае выросло на 33% с начала 2022 года и превысило 203 тыс.
Число самозанятых на Кубани выросло на 33% с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Краснодарский край быстро занял лидирующие позиции по количеству самозанятых и уже к концу прошлого года вошёл в пятёрку лучших в стране. С учётом текущих показателей мы находимся на четвёртом месте после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга», — заявил вице-губернатор Александр Руппель.

Как ранее сообщала НСН, число самозанятых в Москве к 1 апреля 2022 года достигло 971,8 тыс.

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