Число самозанятых на Кубани выросло на 33% с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
«Краснодарский край быстро занял лидирующие позиции по количеству самозанятых и уже к концу прошлого года вошёл в пятёрку лучших в стране. С учётом текущих показателей мы находимся на четвёртом месте после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга», — заявил вице-губернатор Александр Руппель.
Как ранее сообщала НСН, число самозанятых в Москве к 1 апреля 2022 года достигло 971,8 тыс.