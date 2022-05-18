В Москве наградили лауреатов инициативы «Горячее сердце»

В Москве в Музее Победы состоялась IX церемония награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» 2022 года.

Трансляция велась на странице Фонда социально-культурных инициатив в сети «ВКонтакте».

На церемонию были приглашены 16 лауреатов и четыре общественные организации из России и зарубежных стран.

За прошедший год организаторы церемонии получили 784 представления на награждение символом и знаком «Горячее сердце» из 81 субъекта России и ещё из 19 стран.

Наградная комиссия по итогам заседания определила 141 лауреата, включая 12 общественных организаций и объединений.

В том числе 24 лауреата, включая пять организаций, представляют 14 стран: Абхазию, Азербайджан, Беларусь, Вьетнам, Грецию, Египет, Казахстан, Китай, Киргизию, Малайзию, Монголию, Сербию, Словакию, Узбекистан.

В качестве почетных гостей в церемонии приняли участие члены правительства России, Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, политические и общественные деятели, Герои России, деятели науки и культуры, а также лауреаты инициативы «Горячее сердце» прошлых лет.

Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» реализуется в России с 2013 года. С 2020 года она проходит с международным участием. Основной её целью является чествование детей и молодёжи в возрасте до 23 лет, проявивших неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедших на помощь людям или преодолевших трудные жизненные ситуации, и выражение им признательности.