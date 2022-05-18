Аналитики рассказали о динамике цен на шубы
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование национальной системы цифровой маркировки «Честный знак».
По данным аналитиков, наибольшее снижение в прошлом году произошло в категории одежды из меха кролика или зайца: она подешевела на 34%.
Шубы из меха енота снизились в цене на 22%, из меха норки, песца или лисицы — на 11%, нутрии — на 10%, овчины — на 6%.
«Аналитики «Честного знака» изучили ценовую динамику на меховые изделия с 2017 года и зафиксировали ежегодный тренд на снижение средней стоимости именно в период с мая по сентябрь. Наиболее привлекательные цены наблюдаются обычно в июне», — заявила руководитель товарной группы «Шубы» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Анна Петрушина.
Ранее, как сообщал сайт kp.ru, интерес россиян к отечественным брендам одежды вырос в 1,5 раза.