Аналитики рассказали о динамике цен на шубы

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Зимой 2021 года в России одна шуба в среднем стоила 77 033 рубля, летом того же года — 60 760 рублей, или на 21% меньше.
Аналитики рассказали о динамике цен на шубы
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование национальной системы цифровой маркировки «Честный знак».

По данным аналитиков, наибольшее снижение в прошлом году произошло в категории одежды из меха кролика или зайца: она подешевела на 34%.

Шубы из меха енота снизились в цене на 22%, из меха норки, песца или лисицы — на 11%, нутрии — на 10%, овчины — на 6%.

«Аналитики «Честного знака» изучили ценовую динамику на меховые изделия с 2017 года и зафиксировали ежегодный тренд на снижение средней стоимости именно в период с мая по сентябрь. Наиболее привлекательные цены наблюдаются обычно в июне», — заявила руководитель товарной группы «Шубы» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Анна Петрушина.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, интерес россиян к отечественным брендам одежды вырос в 1,5 раза.

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