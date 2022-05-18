В среду, 18 мая, в Самаре открывается фестиваль «Российская студенческая весна».

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Участниками и гостями станут около 5 тыс. человек из регионов России и стран ближнего зарубежья.

Впервые в истории фестиваля стать зрителями смогут все желающие — билеты можно получить на любую из конкурсных программ.

Запланирована работа шатров Российского союза молодёжи, Министерства науки и высшего образования России, Федерального агентства по делам молодёжи, АНО «Россия — страна возможностей», научно-образовательного центра «Инженерия будущего», выставочных павильонов «Самара» и «История Студвесны».

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