В Самаре открывается фестиваль «Российская студенческая весна»
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Об этом сообщает sovainfo.ru.
Участниками и гостями станут около 5 тыс. человек из регионов России и стран ближнего зарубежья.
Впервые в истории фестиваля стать зрителями смогут все желающие — билеты можно получить на любую из конкурсных программ.
Запланирована работа шатров Российского союза молодёжи, Министерства науки и высшего образования России, Федерального агентства по делам молодёжи, АНО «Россия — страна возможностей», научно-образовательного центра «Инженерия будущего», выставочных павильонов «Самара» и «История Студвесны».
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