В Самаре открывается фестиваль «Российская студенческая весна»

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В среду, 18 мая, в Самаре открывается фестиваль «Российская студенческая весна».
В Самаре открывается фестиваль «Российская студенческая весна»
  • © Российская студенческая весна

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Участниками и гостями станут около 5 тыс. человек из регионов России и стран ближнего зарубежья.

Впервые в истории фестиваля стать зрителями смогут все желающие — билеты можно получить на любую из конкурсных программ.

Запланирована работа шатров Российского союза молодёжи, Министерства науки и высшего образования России, Федерального агентства по делам молодёжи, АНО «Россия — страна возможностей», научно-образовательного центра «Инженерия будущего», выставочных павильонов «Самара» и «История Студвесны».

Ранее, как сообщало «Радио 1», в Подмосковье рассказали о результатах проведения комплекса ГТО в начале года.

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