Власти Москвы выделят более 14,4 га земли для строительства нового технопарка

Департамент городского имущества Москвы выделит более 14,4 га земли на строительство технопарка в районе Северный, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

«Общая площадь застройки составит 109 тыс. кв. м. Планируемый объём инвестиций в проект оценивается в 13 млрд рублей, а ежегодные налоговые отчисления в городской бюджет — в 3,3 млрд рублей. Кроме того, благодаря проекту в городе появится ещё 1 тыс. рабочих мест», — отметил Ефимов.

Как уточнил заместитель мэра, участок под технопарк получит компания «Фармстандарт».

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Подмосковье введут налоговые льготы для технопарков в сфере высоких технологий.