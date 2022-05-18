В Международной академии ипотеки высказались о ситуации на рынке жилья
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«Ситуация по всей стране одинаковая», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, отмечено снижение спроса на вторичное жильё и рост стоимости квадратного метра.
«Будут сделки, связанные с обменными операциями, но так, чтобы люди в первый раз покупали квартиру, — будет стагнация», — прогнозирует Радченко.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.