В Международной академии ипотеки высказались о ситуации на рынке жилья

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Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко высказалась о ситуации на рынке жилья.
В Международной академии ипотеки высказались о ситуации на рынке жилья
  • globallookpress.com

«Ситуация по всей стране одинаковая», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, отмечено снижение спроса на вторичное жильё и рост стоимости квадратного метра.

«Будут сделки, связанные с обменными операциями, но так, чтобы люди в первый раз покупали квартиру, — будет стагнация», — прогнозирует Радченко.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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