Власти Москвы рассказали об исторических выставках в центрах госуслуг

Начальник управления по реализации проектов центров госуслуг Михаил Маслов рассказал об исторических выставках в центрах госуслуг. Экспонатами становятся архивные документы и предметы времён Великой Отечественной войны, которые приносят горожане.

«С согласия владельца артефакты используются на выставке в центрах госуслуг, мы регулярно обновляем экспозиции. Иногда горожане передают особо ценные документы. Например, макет альбома «Боевые действия кораблей эскадры Краснознамённого Балтийского флота в Великой Отечественной войне» на 99 листах карманного формата», — цитирует Маслова сайт «Аргументы и Факты».

По словам эксперта, в альбоме изображены эпизоды боевой деятельности кораблей эскадры с июня по декабрь 1941 года, отражены оборонительные минные постановки в устье Финского залива, оборона Таллина и островов Моонзундского архипелага, боевые действия в Рижском заливе.

«Этот альбом является ценным источником по истории Великой Отечественной войны и изобразительного искусства в военное время», — добавил Маслов.

На основе 10,8 тыс. документов и предметов времён войны появился виртуальный музей «Москва — с заботой об истории».

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге установят стелу, посвящённую жителям Челябинской области, которые погибли при освобождении Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.