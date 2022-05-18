Волонтёрская акция «Время добра» пройдёт 18—27 мая в Москве

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Волонтёрская акция «Время добра» состоится 18—27 мая в Москве. Запланировано более 40 мероприятий, в том числе субботник, высаживание деревьев, поддержка нуждающихся граждан и приютов для животных.
Волонтёрская акция «Время добра» пройдёт 18—27 мая в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

В частности, 23 мая можно посетить мастер-класс по живописи и передать картины в пансионаты для пожилых.

Также волонтёры примут участие в благоустройстве территорий объектов культурного наследия.

Ранее телеканал «360» сообщал, что подмосковные волонтёры в рамках акции «Доброе дело» доставили гуманитарную помощь для больниц Донбасса.

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