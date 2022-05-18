Волонтёрская акция «Время добра» пройдёт 18—27 мая в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.
В частности, 23 мая можно посетить мастер-класс по живописи и передать картины в пансионаты для пожилых.
Также волонтёры примут участие в благоустройстве территорий объектов культурного наследия.
Ранее телеканал «360» сообщал, что подмосковные волонтёры в рамках акции «Доброе дело» доставили гуманитарную помощь для больниц Донбасса.