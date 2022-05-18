Глава Ростуризма Догузова: на развитие туристических городов направят 7 млрд рублей

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На развитие центров туристических городов планируют направить 7 млрд рублей, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на «правительственном часе» в Госдуме.
Глава Ростуризма Догузова: на развитие туристических городов направят 7 млрд рублей
  • РИА Новости

«На принципах софинансирования регионы смогут получить деньги на то, чтобы создать туристически привлекательные центры, разработать дизайн-код, единую продуманную концепцию вывесок, навигации, при этом подчеркнув уникальность и историческую идентичность каждого малого, среднего и большого города», — цитирует её «Парламентская газета».

Она добавила, что средства будут распределены в рамках конкурса.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что в Москве начали благоустройство 18 исторических переулков.

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