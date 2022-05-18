Опрос: родители рассказали о причинах обращения к психологу по поводу детей

Родители рассказали о причинах обращения к психологу по поводу детей.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на исследование аналитиков цифровой платформы «Мой_Сервис Мед».

Половина респондентов заявила, что агрессивность и приступы злости у ребёнка — одни из самых весомых причин, чтобы обратиться к специалисту.

Среди других распространённых проблем у детей — трудности в общении со сверстниками (22%), страхи и фобии (16%), апатия и плаксивость (15%), ложь и воровство (13%) и проблемы с питанием (12%).

Родители также назвали причины, которые, по их мнению, влияют на психологическое здоровье детей. В числе самых частых ответов — травля в школе или детсаду, ситуация в семье, придирки учителей и заниженные оценки, а также не соответствующие возрасту компьютерные игры, мультфильмы и кино.

Ранее профессор кафедры научных основ экстремальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Марина Розенова в беседе с kp.ru дала советы по обучению ребёнка цифровой гигиене.