Новак: Россия и Турция договорились увеличить число авиарейсов с обеих сторон

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Россия и Турция договорились об увеличении количества авиарейсов между двумя странами, заявил российский вице-премьер Александр Новак.
Новак: Россия и Турция договорились увеличить число авиарейсов с обеих сторон
  • Gettyimages.ru

«Были достигнуты договорённости об увеличении количества рейсов — как со стороны турецких авиалиний, так и со стороны наших компаний», — цитирует РИА Новости Новака.

По его словам, данное решение обеспечит необходимое количество рейсов для туристического потока.

Он отметил, что в 2021 году в Турции было зафиксировано увеличение туристов из России до 4,7 млн.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о возобновлении рейсов в Турцию с 6 мая.

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